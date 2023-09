Festival Play It Again – Ciné Rencontre « Dancer in the dark » Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse, 19 septembre 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

Film présenté et suivi d’une discussion avec Damien Listre, intervenant cinéma de l’association Du cinéma plein mon cartable.

A l’occasion du Festival Play It Again, organisé par l’ADRC, qui met à l’honneur les film d’hier dans les salles d’aujourd’hui.

Synopsis : Dancer in the Dark / Drame / 2h19.

Cinéma Grand Ecran

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Film screening, followed by discussion with Damien Listre, film instructor with Du cinéma plein mon cartable.

On the occasion of the Play It Again Festival, organized by the CCRA, which showcases yesterday?s films in today?s cinemas.

Synopsis: Dancer in the Dark / Drama / 2h19

La película irá seguida de un coloquio con Damien Listre, tutor de cine de la asociación Du cinéma plein mon cartable.

En el marco del Festival Play It Again, organizado por el CCRA, que presenta las películas de ayer en las salas de hoy.

Sinopsis: Dancer in the Dark / Drama / 2h19

Filmvorführung und anschließende Diskussion mit Damien Listre, Filmreferent des Vereins Du cinéma plein mon cartable.

Anlässlich des vom ADRC organisierten Festivals Play It Again, das die Filme von gestern in den Kinosälen von heute zeigt.

Synopsis: Dancer in the Dark / Drama / 2:19 Stunden

