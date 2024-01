Soirée comédie Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour, jeudi 18 janvier 2024.

Pontonx-sur-l’Adour Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18 18:00:00

fin : 2024-01-18 19:30:00

Film proposé en sortie nationale et vous sera proposé également dimanche 21 à 20h30 et mardi 30 à 20h30

Synopsis

Victor, la quarantaine, professeur de lettres en vacances et prévisionniste amateur à Météo-France, est un feu-follet, un dilettante sympathique, qui se laisse vivre au gré du vent, aux côtés de sa compagne, Anne, qui commence à s’en fatiguer. Dans ce road-movie en forme de chronique sentimentale à la fois burlesque et mélancolique, il va faire le tour des lieux de son passé. Il retrouvera « ce que sont devenus » ses amies et amis. Il croisera surtout ses anciennes compagnes. Toutes le regrettent mais elles ont toutes aussi quelque chose à lui reprocher : peut-être parce qu’elles ont trop aimé cet être si aimable, rêveur, imprévisible, mais surtout insaisissable … Allez savoir



Cinéma Grand Ecran Place de l’Hôtel de Ville

Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine



