Noël au ciné Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour, 27 décembre 2023, Pontonx-sur-l'Adour.

Pontonx-sur-l’Adour Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 10:30:00

fin : 2023-12-27 17:00:00

journée spéciale en 2 parties

10h30 pour les tous petits « l’incroyable noël de Shaun le mouton » 2 belle histoires en attendant noël

Les enfants repartiront avec une petite surprise au pied du sapin du cinéma (durée 1h max)

15h pour le plus grands et leurs parents « Les inséparables » (durée 1h25) une grande aventure, de belles amitiés où les rêves peuvent devenir réalité. A la fin de la séance on se retrouvera pour partager un goûter tous ensemble.

Cinéma Grand Ecran Place de l’Hôtel de Ville

Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine



