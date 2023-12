WONKA Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour, 16 décembre 2023, Pontonx-sur-l'Adour.

Pontonx-sur-l’Adour Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 18:00:00

fin : 2023-12-16 20:00:00

Découvrez la jeunesse de Willy Wonka, l’extraordinaire inventeur, magicien et chocolatier de l’univers féérique de Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl, dans le film WONKA. Timothée Chalamet incarne ce jeune homme débordant d’idées et déterminé à changer le monde… avec gourmandise ! Cette œuvre haute en couleur, mêlant émotion et humour, prouve que, dans la vie, les rêves peuvent devenir réalité – surtout si on a la chance de rencontrer Willy Wonka.

Plusieurs séances prévues : samedi 23 à 20h30 et jeudi 28 à 20h30.

Cinéma Grand Ecran Place de l’Hôtel de Ville

Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine



