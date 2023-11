Séance familiale Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour, 29 novembre 2023, Pontonx-sur-l'Adour.

Pontonx-sur-l’Adour,Landes

Synopsis

Katak est un jeune béluga vivant paisiblement dans les eaux du fleuve Saint-Laurent au Canada. Moqué par ses camarades à qui il ne ressemble pas, il cherche le réconfort auprès de sa mère qu’il ne quitte pas. Pourtant, lorsqu’il apprend que sa grand-mère mourante voudrait revoir son amour de jeunesse, il part en cachette à sa recherche tout au nord, vers la Grande Banquise. Au long de ses aventures, il rencontre une jeune orque qui s’avère être la fille d’un prédateur terrifiant …

A partir de 6 ans

de l’entraide, de l’amitié…

Beaucoup de messages pour les générations futures.

L’impacte de l’homme sur la nature.

La survie de nos océans.

Cinéma Grand Ecran Place de l’Hôtel de Ville

Pontonx-sur-l'Adour 40465 Landes



Synopsis

Katak is a young beluga whale living peacefully in the waters of the St. Lawrence River in Canada. Mocked by his peers, he seeks solace in his mother, whom he never leaves. However, when he learns that his dying grandmother would like to see his childhood sweetheart again, he sneaks off to find her far to the north, on the Great Ice Floe. Along the way, he meets a young killer whale who turns out to be the daughter of a terrifying predator…

Ages 6 and up

mutual aid, friendship…

Many messages for future generations.

Man’s impact on nature.

The survival of our oceans

Sinopsis

Katak es una joven beluga que vive tranquilamente en las aguas del río San Lorenzo, en Canadá. Burlado por sus amigos por no parecerse a él, busca consuelo en su madre, de la que nunca se separa. Pero cuando se entera de que a su abuela moribunda le gustaría volver a ver a su amor de la infancia, parte en secreto para encontrarla muy al norte, en el Gran Témpano de Hielo. Durante sus aventuras, conoce a una joven orca que resulta ser la hija de un terrorífico depredador …

A partir de 6 años

la ayuda mutua, la amistad…

Muchos mensajes para las generaciones futuras.

El impacto del hombre en la naturaleza.

La supervivencia de nuestros océanos

Synopsis

Katak ist ein junger Beluga, der friedlich in den Gewässern des Sankt-Lorenz-Stroms in Kanada lebt. Von seinen Mitschülern, denen er nicht ähnlich sieht, verspottet, sucht er Trost bei seiner Mutter, die er nicht verlässt. Als er jedoch erfährt, dass seine sterbende Großmutter ihre Jugendliebe wiedersehen möchte, macht er sich heimlich auf den Weg, um sie ganz im Norden auf der großen Eisscholle zu suchen. Auf seinen Abenteuern begegnet er einem jungen Orca, der sich als Tochter eines schrecklichen Raubtieres entpuppt …

Ab 6 Jahren

von gegenseitiger Hilfe und Freundschaft …

Viele Botschaften für zukünftige Generationen.

Der Einfluss des Menschen auf die Natur.

Das Überleben unserer Ozeane

