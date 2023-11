Soirée romantique Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour, 18 novembre 2023, Pontonx-sur-l'Adour.

Pontonx-sur-l’Adour,Landes

Autres séances prévues le :

– Mardi 21 novembre à 20h30

– Mardi 28 novembre à 20h30

– Lundi 04 décembre à 18h.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 20:15:00. EUR.

Cinéma Grand Ecran Place de l’Hôtel de Ville

Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine



Other screenings scheduled on :

– Tuesday, November 21 at 8:30 p.m

– Tuesday, November 28 at 8:30 PM

– Monday, December 04 at 6 pm

Otras proyecciones programadas el :

– Martes 21 de noviembre a las 20.30 h

– Martes 28 de noviembre a las 20h30

– Lunes 4 de diciembre a las 18.00 h

Weitere geplante Sitzungen am :

– Dienstag, 21. November um 20.30 Uhr

– Dienstag, 28. November um 20.30 Uhr

– Montag, 04. Dezember um 18 Uhr

Mise à jour le 2023-11-17 par OT Tartas