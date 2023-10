ciné pitchouns Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour, 3 novembre 2023, Pontonx-sur-l'Adour.

Pontonx-sur-l’Adour,Landes

Un second ciné pitchouns vous est proposé durant ces vacances

Un programme de quatre courts métrages haut en couleur pour triompher des différences !

Les enfants repartiront avec un petit cadeau

Tarif unique à 4,50€.

2023-11-03 fin : 2023-11-03 10:40:00. EUR.

Cinéma Grand Ecran Place de l’Hôtel de Ville

Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine



A second ciné pitchouns is on offer during the vacations

A program of four colorful short films to overcome differences!

Children will leave with a small gift

Single ticket price: 4.50?

Un segundo ciné pitchouns se ofrece durante estas vacaciones

Un programa de cuatro cortometrajes llenos de color para ayudarles a superar sus diferencias

Los niños se irán con un pequeño regalo

Precio de la entrada individual: 4,50?

Ein zweites Pitchouns-Kino wird Ihnen in diesen Ferien angeboten

Ein Programm mit vier farbenfrohen Kurzfilmen, um über Unterschiede zu triumphieren!

Die Kinder werden mit einem kleinen Geschenk nach Hause gehen

Einheitspreis von 4,50?

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Tartas