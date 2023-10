Soirée halloween Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour, 31 octobre 2023, Pontonx-sur-l'Adour.

Pontonx-sur-l’Adour,Landes

Le second volet du film d’horreur qui avait marqué les années 70 revient pour nous faire frémir une nouvelle fois. INTERDIT AUX – 12 ANS

« L’Exorciste était révolutionnaire pour l’époque et nous avions à cœur de lui rendre hommage avec ce nouvel opus », explique le producteur Jason Blum ».

Nous pourrons retrouver l’actrice oscarisée Ellen Burstyn qui endosse de nouveau le rôle de Chris MacNeill, un personnage bouleversé par le traumatisme que sa fille Regan a subi cinquante ans plus tôt..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 23:00:00. EUR.

Cinéma Grand Ecran Place de l’Hôtel de Ville

Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine



The second instalment of the horror film that marked the 70s returns to thrill us once again. PROHIBITED FOR UNDER-12S

« The Exorcist was revolutionary for its time, and we wanted to pay tribute to it with this new opus », explains producer Jason Blum.

Oscar-winning actress Ellen Burstyn returns as Chris MacNeill, a character shaken by the trauma his daughter Regan suffered fifty years ago.

La segunda entrega de la película de terror que marcó los 70 vuelve para emocionarnos de nuevo. PROHIBIDA A MENORES DE 12 AÑOS

« El Exorcista fue revolucionaria para su época y queríamos rendirle homenaje con este nuevo opus », explica el productor Jason Blum.

La oscarizada actriz Ellen Burstyn regresa como Chris MacNeill, un personaje sacudido por el trauma que sufrió su hija Regan cincuenta años atrás.

Der zweite Teil des Horrorfilms, der die 70er Jahre geprägt hat, kehrt zurück und lässt uns erneut erschauern. VERBOTEN FÜR KINDER UNTER 12 JAHREN

« Der Exorzist war für seine Zeit revolutionär und es war uns ein Anliegen, ihn mit dieser Neuauflage zu ehren », erklärt Produzent Jason Blum ».

Die Oscar-Preisträgerin Ellen Burstyn wird erneut in die Rolle des Chris MacNeill schlüpfen, der von dem Trauma, das seine Tochter Regan vor 50 Jahren erlitten hat, erschüttert wird.

