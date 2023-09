Soirée dégustation Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour, 19 octobre 2023, Pontonx-sur-l'Adour.

Pontonx-sur-l’Adour,Landes

Une nouvelle séance dégustation vous est proposée avec le film « Vigneronnes ». L’occasion de passer un bon moment après la séance pour échanger sur le film et profiter, avec modération, d’un petit verre accompagné de petites gourmandises

Synopsis

Véritables pionnières, ces vigneronnes travaillent au plus proche de la nature. Elles ont su percer les secrets du monde du vin et élaborent des nectars reconnus mondialement. C’est au travers d’un voyage au fil des saisons que nous partons à leur rencontre.

2023-10-19

Cinéma Grand Ecran Place de l’Hôtel de Ville

Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine



A new tasting session is proposed with the film « Vigneronnes ». An opportunity to spend some quality time after the screening, discussing the film and enjoying, in moderation, a glass of wine accompanied by a selection of delicacies

Synopsis

True pioneers, these winegrowers work as close to nature as possible. They have unlocked the secrets of the world of wine, producing nectars recognized the world over. We meet them on a journey through the seasons

Se propone una nueva sesión de degustación con la película « Vigneronnes ». Una oportunidad para pasar un rato agradable después de la proyección, comentando la película y disfrutando de una copa de vino con moderación, acompañada de una selección de delicias

Sinopsis

Estas viticultoras pioneras trabajan lo más cerca posible de la naturaleza. Han conseguido desvelar los secretos del mundo del vino, produciendo néctares reconocidos en todo el mundo. Viajamos a través de las estaciones para conocerlas

Eine neue Degustationssitzung mit dem Film « Vigneronnes » wird Ihnen angeboten. Die Gelegenheit, nach der Vorstellung eine gute Zeit zu verbringen, sich über den Film auszutauschen und in Maßen ein Gläschen mit kleinen Leckereien zu genießen

Synopsis

Diese Winzerinnen sind echte Pioniere und arbeiten so naturnah wie möglich. Sie haben die Geheimnisse der Welt des Weins gelüftet und stellen Nektare her, die weltweit anerkannt sind. Auf einer Reise durch die Jahreszeiten lernen wir sie kennen

