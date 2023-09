ciné pitchouns Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour, 18 octobre 2023, Pontonx-sur-l'Adour.

Pontonx-sur-l’Adour,Landes

Nous reprenons les ciné pitchouns pour les plus grand bonheur des tout petits. Cette séance sera accompagnée d’une petite activité proposée par une bénévole du cinéma

Pour la semaine du goût ce petit film tombe à pic.

La séance est au tarif unique de 4€ (parent et enfant).

2023-10-18 fin : 2023-10-18 10:45:00. EUR.

Cinéma Grand Ecran Place de l’Hôtel de Ville

Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine



We’re back with our ciné pitchouns, to the delight of the little ones. This screening will be accompanied by a little activity proposed by a cinema volunteer

This little film is just in time for Taste Week.

The single ticket price is 4? for parent and child

Vuelven los pitchouns de cine, para deleite de los más pequeños. Esta proyección irá acompañada de una pequeña actividad propuesta por un voluntario del cine

Esta película llega justo a tiempo para la Semana del Gusto.

El precio de la entrada única es de 4 euros (padre e hijo)

Wir nehmen die Ciné pitchouns wieder auf, zur großen Freude der ganz Kleinen. Diese Vorstellung wird von einer kleinen Aktivität begleitet, die von einer Freiwilligen des Kinos angeboten wird

Für die Geschmackswoche kommt dieser Film gerade recht.

Der Eintrittspreis beträgt 4 Euro (Eltern und Kind)

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Tartas