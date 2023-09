Semaine bleue Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour, 17 octobre 2023, Pontonx-sur-l'Adour.

Pontonx-sur-l’Adour,Landes

Dans le cadre de la semaine bleue nous organisons pour nos aînés, qui ont aussi besoin de divertissements, une séance accompagnée d’un goûter.

Cette séance est également ouverte au public bien sûr.

2023-10-17

Cinéma Grand Ecran Place de l’Hôtel de Ville

Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine



As part of Blue Week, we’re organizing a session for our seniors, who also need entertainment, accompanied by a snack.

Of course, this session is also open to the public

Como parte de la Semana Azul, organizamos una sesión para nuestros mayores, que también necesitan entretenimiento, acompañado de un tentempié.

Por supuesto, esta sesión también está abierta al público

Im Rahmen der Blauen Woche organisieren wir für unsere Senioren, die auch Unterhaltung brauchen, eine Vorstellung mit einem Imbiss.

Diese Sitzung ist natürlich auch für die Öffentlichkeit zugänglich

