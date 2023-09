La pat’patrouille est de retour en avant première ! Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour, 8 octobre 2023, Pontonx-sur-l'Adour.

Pontonx-sur-l’Adour,Landes

Une nouvelle aventure attend toute l’équipe de vos petits chiens préférés mais surtout pour la plus petite du groupe STELLA qui va vivre une expérience extraordinaire

On vous attend pour venir découvrir ce nouveau film en AVANT PREMIERE.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 18:35:00. EUR.

Cinéma Grand Ecran Place de l’Hôtel de Ville

Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine



A new adventure awaits the whole team of your favorite little dogs, but especially for the smallest of the group, STELLA, who is about to live an extraordinary experience

We look forward to seeing you at the PREMIERE of this new film

Una nueva aventura espera a todo el equipo de tus perritos favoritos, pero especialmente a la más pequeña del grupo, STELLA, que va a vivir una experiencia extraordinaria

Te esperamos en el ESTRENO de esta nueva película

Ein neues Abenteuer wartet auf das gesamte Team Ihrer kleinen Lieblingshunde, aber vor allem für die kleinste der Gruppe STELLA, die eine außergewöhnliche Erfahrung machen wird

Wir erwarten Sie, um diesen neuen Film als VORPREMIERE zu sehen

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Tartas