En attendant Halloween Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour, 7 octobre 2023, Pontonx-sur-l'Adour.

Pontonx-sur-l’Adour,Landes

On vous propose de vous mettre dans le bain avec le retour de la nonne et cette fois elle est dans le sud de la France. Attention peut être à Pontonx ….

Interdit aux moins de 12 ans.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 22:50:00. EUR.

Cinéma Grand Ecran Place de l’Hôtel de Ville

Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine



Let’s get you into the swing of things with the return of the nun, and this time she’s in the south of France. Watch out for Pontonx ….

Forbidden for children under 12

Vamos a ponernos en marcha con el regreso de la monja, y esta vez está en el sur de Francia. Cuidado con Pontonx ….

Prohibido para menores de 12 años

Wir schlagen Ihnen vor, sich auf die Rückkehr der Nonne einzustimmen, und dieses Mal ist sie in Südfrankreich. Vorsicht vielleicht in Pontonx ….

Ab 12 Jahren verboten

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Tartas