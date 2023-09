Enquête avec hercule poirot Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour, 6 octobre 2023, Pontonx-sur-l'Adour.

Pontonx-sur-l’Adour,Landes

Pour ceux qui ont aimé les enquêtes du détective Hercule Poirot, vous allez aimé ce film ou notre enquêteur se retrouve, bien malgré lui, dans une terrible histoire dont il va devoir élucider le mystère encore une fois.

2023-10-06 fin : 2023-10-06 22:45:00. .

Cinéma Grand Ecran Place de l’Hôtel de Ville

Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine



For those who have enjoyed the investigations of detective Hercule Poirot, you will love this film in which our investigator finds himself, in spite of himself, in a terrible story whose mystery he will have to unravel once again

A quienes hayan disfrutado con las investigaciones del detective Hércules Poirot, les encantará esta película en la que nuestro investigador se ve envuelto, a su pesar, en una terrible historia cuyo misterio tendrá que desentrañar una vez más

Diejenigen, die die Ermittlungen des Detektivs Hercule Poirot mochten, werden auch diesen Film mögen, in dem sich unser Ermittler gegen seinen Willen in einer schrecklichen Geschichte wiederfindet, deren Geheimnis er wieder einmal lüften muss

