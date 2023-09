Dogman Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour, 4 octobre 2023, Pontonx-sur-l'Adour.

Pontonx-sur-l’Adour,Landes

Luc BESSON revient avec DOGMAN un film poignant qui nous parle d’un enfant dont la vie ne l’a pas épargné et qui va se trouver grâce à ses chiens.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

2023-10-04 fin : 2023-10-04 22:30:00. EUR.

Cinéma Grand Ecran Place de l’Hôtel de Ville

Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine



Luc BESSON returns with DOGMAN, a poignant film about a child whose life has not spared him, and who finds himself thanks to his dogs.

Warning: some scenes, words or images may offend viewers’ sensibilities

Luc BESSON regresa con DOGMAN, una conmovedora película sobre un niño al que la vida no le ha perdonado y que se reencuentra a sí mismo gracias a sus perros.

Advertencia: algunas escenas, palabras o imágenes pueden herir la sensibilidad de los espectadores

Luc BESSON kehrt mit DOGMAN zurück, einem ergreifenden Film über ein Kind, das vom Leben nicht verschont geblieben ist und sich dank seiner Hunde selbst finden wird.

Warnung: Szenen, Aussagen oder Bilder können die Sensibilität der Zuschauer verletzen

