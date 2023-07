Soirée Barbie et ken Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour, 22 juillet 2023, Pontonx-sur-l'Adour.

Pontonx-sur-l’Adour,Landes

A Barbie Land, vous êtes un être parfait dans un monde parfait. Sauf si vous êtes en crise existentielle, ou si vous êtes Ken.

Venez voir la vie en rose dans notre salle climatisée pour un moment de rigolade avec Margot Robbie dans le rôle de Barbie , Ryan Gosling qui interprête Ken.

2023-07-22 fin : 2023-07-22 20:00:00. EUR.

Cinéma Grand Ecran Place de l’Hôtel de Ville

Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine



In Barbie Land, you’re a perfect being in a perfect world. Unless you’re having an existential crisis, or you’re Ken.

Come and have a laugh in our air-conditioned theatre, with Margot Robbie as Barbie, Ryan Gosling as Ken and the rest of the cast

En Barbie Land, eres una persona perfecta en un mundo perfecto. A menos que tengas una crisis existencial o seas Ken.

Ven a reírte en nuestro teatro climatizado con Margot Robbie como Barbie, Ryan Gosling como Ken y el resto del reparto

In Barbie Land sind Sie ein perfektes Wesen in einer perfekten Welt. Es sei denn, Sie stecken in einer existenziellen Krise oder sind Ken.

Kommen Sie in unseren klimatisierten Raum und erleben Sie eine lustige Zeit mit Margot Robbie als Barbie , Ryan Gosling als Ken

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Tartas