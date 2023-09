Augure Cinéma Grand Écran Lido Limoges, 25 septembre 2023, Limoges.

Augure Lundi 25 septembre, 20h00 Cinéma Grand Écran Lido Tarif 6€

De retour dans son pays natal pour présenter sa femme, enceinte, à sa famille, Koffi va croiser le destin de trois autres personnages, considérés comme sorcières et sorciers par leurs familles et communautés, dans un Congo onirique. Seule l’entraide et la réconciliation leur permettront de s’extirper de la malédiction qui les envahit.

Ce film a été présenté en sélection officielle au Festival de Cannes 2023 où il a obtenu le Prix de la Nouvelle Voix dans la catégorie Un Certain Regard.

À l’occasion de sa 4e édition, du 14 au 29 octobre à Saint-Junien, le festival Foutez-nous la paix ! explore cette année les thèmes de l’eau et des Congo(s), à travers la littérature, la cuisine, des expositions, du théâtre mais aussi des films et des débats. C’est ensemble que nous proposons cette soirée pendant les Zébrures d’automne autour d’Augure, en présence de Baloji, réalisateur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-25T20:00:00+02:00 – 2023-09-25T22:30:00+02:00

Cinéma Baloji