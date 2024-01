Printemps du cinéma Cinéma Grand Écran Libourne, dimanche 24 mars 2024.

Printemps du cinéma Du 24 au 26 mars 2024 24 26 mars Cinéma Grand Écran

En 2024, la 25ème édition se déroulera du dimanche 24 au mardi 26 mars inclus. Le principe de cette opération est très simple chaque spectateur bénéficie d’un tarif unique de 5€ la séance, pour tous les films et dans tous les cinémas en France.

Le Cinéma reste toujours le loisir préféré des Français et le public le prouve en renouant avec le plaisir de la salle de cinéma ; la fréquentation cinématographique poursuit sa pente ascendante avec une programmation riche et variée

Cinéma Grand Écran 56 avenue Gallieni Libourne Libourne 33500 L’Épinette Gironde Nouvelle-Aquitaine