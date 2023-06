Ciné tapas Cinéma Grand Écran Libourne Libourne Catégories d’Évènement: Gironde

Libourne Ciné tapas Cinéma Grand Écran Libourne, 9 juin 2023, Libourne. Ciné tapas Vendredi 9 juin, 20h15 Cinéma Grand Écran Présentation du film en début de séance

Pot tapas offert en fin de projection

Humour noir, rebondissements en cascades, dialogues piquants , tous les ingrédients pour une comédie originale

Dernière séance ciné-tapas de la saison

Organisé par l’association La movida libournaise

