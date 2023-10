Festival cinéma du Sud-Gironde Cinéma Grand Écran Langon, 7 octobre 2023, Langon.

Langon,Gironde

2ème édition du festival cinéma du Sud-Gironde, en partenariat avec la ville de Langon.

Au programme : 13 films en avant-première, ciné-débat, films jeune public.

Le festival se clôturera par la diffusion du biopic « L’Abbé Pierre – Une vie de combat » et la séance sera suivie d’un échange en direct avec l’équipe du film..

2023-10-07 fin : 2023-10-15 . EUR.

Cinéma Grand Écran Lieu-dit Pied Mourteau

Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



2nd Sud-Gironde film festival, in partnership with the town of Langon.

On the program: 13 previews, film-debates, films for young audiences.

The festival will close with a screening of the biopic « L’Abbé Pierre – Une vie de combat », followed by a live chat with the film crew.

2º festival de cine del Sur de Gironda, en colaboración con la ciudad de Langon.

En el programa: 13 preestrenos, cine-debates, películas para el público joven.

El festival se clausurará con la proyección de la película biográfica « L’Abbé Pierre – Une vie de combat », seguida de una charla en directo con el equipo de la película.

2. Ausgabe des Filmfestivals der Süd-Gironde, in Partnerschaft mit der Stadt Langon.

Auf dem Programm: 13 Filme in Vorpremiere, Filmgespräche, Filme für junges Publikum.

Zum Abschluss des Festivals wird das Biopic « L’Abbé Pierre – Une vie de combat » gezeigt. Im Anschluss an die Vorstellung findet ein Live-Chat mit dem Filmteam statt.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Sauternes Graves Landes Girondines