Octobre rose : séance ciné /débat Cinéma Grand Ecran Cyrano Bergerac, 18 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Séance Ciné / Débat au Cinéma Grand Ecran Cyrano rue des Carmes à Bergerac en présence des Docteurs Guylaine CERDAN, Alice GRUMIER et les Docteurs du Centre Municipal de Santé.

Film : « MA MA » avec pénélope CRUZ

Séance à 20h00

Tarif de la séance : 7,00€ pour tous et 6,20€- de 14 ans..

2023-10-18

Cinéma Grand Ecran Cyrano Rue des Carmes

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Film/Debate session at the Cinéma Grand Ecran Cyrano, rue des Carmes, Bergerac, in the presence of Doctors Guylaine CERDAN, Alice GRUMIER and doctors from the Centre Municipal de Santé.

Film: « MA MA » with pénélope CRUZ

Screening at 8:00 pm

Cost: 7.00? for all and 6.20? for children under 14.

Proyección de una película y debate en el Cinéma Grand Ecran Cyrano, rue des Carmes, Bergerac, en presencia de la Dra. Guylaine CERDAN, la Dra. Alice GRUMIER y médicos del Centre Municipal de Santé.

Película: « MA MA » con Penélope CRUZ

Proyección a las 20.00 horas

Precio: 7,00 euros para todos y 6,20 euros para los menores de 14 años.

Filmvorführung / Diskussion im Kino Grand Ecrano Cyrano rue des Carmes in Bergerac in Anwesenheit der Ärzte Guylaine CERDAN, Alice GRUMIER und der Ärzte des städtischen Gesundheitszentrums.

Film: « MA MA » mit Penelope CRUZ

Vorführung um 20.00 Uhr

Eintrittspreis: 7,00? für alle und 6,20? für Kinder unter 14 Jahren.

