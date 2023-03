Unipop « David Bowie, l’avant-garde pop » Cinéma Grand Central, 20 mars 2023, Colomiers.

Lundi 20 mars à 18h30, dans le cadre du dispositif UNIPOP, le cinéma Véo Grand Central vous propose une retransmission de la conférence « David Bowie, l’avant-garde pop » par Matthieu Thibault, enseignant diplômé d’un Master en Musicologie et l’auteur de plusieurs livres (Conférence à 18h30 – durée : 1h30) suivie à 20h45 du film Moonage Daydream de Brett Morgen.

Réalisé par Brett Morgen Avec David Bowie

Durée : 2h 20min – Genre : Documentaire, Musical

Synopsis :

Moonage Daydream offre un éclairage sur le génie qu’était David Bowie, l’un des artistes les plus prolifiques et les plus marquants de notre époque. Moonage Daydream est une odyssée cinématographique à travers l’œuvre créative et musicale de David Bowie. Dévoilant des images inédites, le documentaire a été réalisé par Brett Morgen et a nécessité cinq ans de travail, avec le soutien et la complicité de la famille et des collaborateurs de Bowie.

Conférence : 3 €

Tarifs : 6 € (4,50 € pour les – 14 ans)

2023-03-20T18:30:00+01:00 – 2023-03-20T23:15:00+01:00

