Cinéma Goûter – Walt Disney « Pocahontas » Ribérac, 23 février 2022

Cinéma Goûter – Walt Disney « Pocahontas » Rue des Mobiles de Coulmiers Cinéma Max Linder Ribérac

2022-02-23 – 2022-02-23 Rue des Mobiles de Coulmiers Cinéma Max Linder

Ribérac Dordogne Ribérac

Ciné Goûter au Cinéma Max Linder Riberac – Emmenez vos enfants découvrir le ciné goûter !!!

Le ciné goûter vous permet de profiter d’une agréable journée avec vos enfants (ou petits enfants). Petits et grands pourront se retrouver le temps d’une projection adaptée aux plus jeunes. Au Max Linder des animations sont organisées après les séances sur un thème lié au film projeté. Évidemment, qui dit ciné goûter dit buffet : sur place, vous pourrez partager des douceurs et friandises, selon ce que le cinéma a prévu !!!

+33 5 53 90 29 08

©CineMaxLinder

Rue des Mobiles de Coulmiers Cinéma Max Linder Ribérac

