Cinéma Gourette Chien et Chat Eaux-Bonnes, jeudi 29 février 2024.

1h20 / Comédie

De Reem Kherici

Avec Franck Dubosc, Reem Kherici, Philippe Lacheau

Monica est la propriétaire de Diva, célèbre chat et star d’Internet. Jack est un voleur dont le dernier larcin, un énorme rubis d’une valeur inestimable, a malencontreusement été avalé par un chien errant nommé Chichi. Par un concours de circonstances, Monica et Jack se retrouvent séparés de leurs animaux et les voient donc, impuissants, s’échapper vers une destination inconnue… Commence alors un fou road trip entre Montréal et New York pour les deux duos que tout oppose. Avec d’un côté, les humains qui ont perdu la trace de leurs précieux animaux et de l’autre, les animaux livrés à eux-mêmes pour retrouver leurs maîtres… sans savoir qu’à leur trousse, le policier Brandt est prêt à tout pour récupérer le rubis. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 18:00:00

fin : 2024-02-29

Cinéma

Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine animation-eauxbonnes@orange.fr

