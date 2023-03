Cinéma « Goliath » Espace Animation Les Houches Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc Les Houches Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

2023-04-09 17:30:00

Haute-Savoie Les Houches Haute-Savoie EUR « Goliath » de Frédéric Tellier, avec Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot. – Thriller français – Durée 2h02 – A partir de 14 ans. Dans le cadre du Festival du Film Vert, cette séance sera suivie d’une discussion. info@cinegrandsoir.fr +33 4 50 55 50 62 Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches

dernière mise à jour : 2023-03-01 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc – source : Apidae Tourisme

