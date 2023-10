Dia de los muertos – Festival Viva Mexico, Rencontres Cinématographiques – Cinéma Gérard Philipe Cinéma Gérard Philipe Wasquehal, 12 octobre 2019, Wasquehal.

Dia de los muertos – Festival Viva Mexico, Rencontres Cinématographiques – Cinéma Gérard Philipe Samedi 12 octobre 2019, 16h30 Cinéma Gérard Philipe Tarifs : plein : 5€ / Réduit : 4€ (étudiants, seniors, demandeurs d’emploi, famille nombreuse, PMR, retraités) // Tarif groupe adultes – 20 pers. : 3,5€ / Tarif groupe enfants – 12 pers. : 3€ // Scolaires : 2,5€

Dia de los muertos

de Carlos Gutiérrez Medrano

(2019, 93 min) – Tous publics

Dans le petit village de Santa Clara habite Salma, une orpheline de 16 ans qui n’a

jamais connu ses parents biologiques. Elle sait seulement qu’ils l’ont abandonnée. Salma a passé presque toute sa vie à rechercher des pistes pour trouver les

identités de ses parents jusqu’à ce qu’elle découvre un livre spécial, contenant des histoires de Santa Clara et de son peuple. Grâce à ce livre, Salma échappe à une aventure avec ses deux courageux et adorables frères de l’orphelinat, Jorge et Pedro, pour trouver les liens perdus de son héritage familial avec l’espoir de connaître ses parents.

Cinéma Gérard Philipe 22 rue Louis Lejeune, 59290 Wasquehal Wasquehal 59290 Le Capreau Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 01 08 20 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-12T16:30:00+02:00 – 2019-10-12T18:00:00+02:00

2019-10-12T16:30:00+02:00 – 2019-10-12T18:00:00+02:00