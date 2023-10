Guten Tag, Ramón – Festival Viva Mexico, Rencontres Cinématographiques – Cinéma Gérard Philipe Cinéma Gérard Philipe Wasquehal, 9 octobre 2019, Wasquehal.

Guten Tag, Ramón – Festival Viva Mexico, Rencontres Cinématographiques – Cinéma Gérard Philipe Mercredi 9 octobre 2019, 15h30 Cinéma Gérard Philipe Tarifs : plein : 5€ / Réduit : 4€ (étudiants, seniors, demandeurs d’emploi, famille nombreuse, PMR, retraités) // Tarif groupe adultes – 20 pers. : 3,5€ / Tarif groupe enfants – 12 pers. : 3€ // Scolaires : 2,5€

Guten Tag, Ramón

Réalisé par Jorge Ramírez

Mexique / 2014 / 120 min / VOSTFR

Ramón est un jeune mexicain et immigrant sans papiers et sans argent en Allemagne qui n’en parle pas la langue. Il vit dans les rues jusqu’à ce qu’il rencontre Ruth, 75 ans, avec qui il noue une forte amitié. Ces deux âmes solitaires trouvent ensemble comment rendre la vie plus supportable. Un véritable hommage à la capacité de communiquer malgré les barrières du langage.

Cinéma Gérard Philipe 22 rue Louis Lejeune, 59290 Wasquehal Wasquehal 59290 Le Capreau Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 01 08 20 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-09T15:30:00+02:00 – 2019-10-09T17:30:00+02:00

2019-10-09T15:30:00+02:00 – 2019-10-09T17:30:00+02:00