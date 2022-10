Festival des solidarités, Cinéma Gaumont Labège Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Festival des solidarités, Mercredi 30 novembre, 14h00 Cinéma Gaumont Labège

Entrée libre

Engagements et mobilités des jeunes handicap moteur mi Cinéma Gaumont Labège 105 av la Méridienne 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie Erasmus, chantiers jeunes, volontariats, service civique en France, en Europe ou à l’international… les jeunes ont rendez-vous pour tout savoir sur les dispositifs d’engagement et de mobilité. À l’occasion du Festival des Solidarités le Sicoval organise un événement destiné aux jeunes du territoire autour du thème « Trouve ta destination!». L’objectif : sensibiliser et informer les jeunes sur les dispositifs d’engagement et mobilité en France, en Europe ou à l’international et favoriser leur ouverture sur le monde. Des professionnels de la jeunesse, des représentants du secteur associatif et éducatifs seront présents pour répondre à toutes leurs questions, susciter des projets de mobilité et accompagner les jeunes dans la construction de leurs projets. Au programme : 14h-18h : Stands – erasmus, chantiers jeunes, volontariats

: Stands – erasmus, chantiers jeunes, volontariats 14h15 : Ateliers destination France

Ateliers destination France 15h30 : Atelier destaination Europe

Atelier destaination Europe 16h45 : Atelier destination International Témoignages et échanges, animations…et des places de ciné à gagner !

