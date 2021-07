Capvern Capvern Capvern, Hautes-Pyrénées Cinéma : Gargarine Capvern Capvern Catégories d’évènement: Capvern

Cinéma : Gargarine Capvern, 26 juillet 2021, Capvern. Cinéma : Gargarine 2021-07-26 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-26 Place des Palmiers – Capvern les Bains CAPVERN LES BAINS

Capvern Hautes-Pyrénées Capvern Drame réalisé par Fanny Liatard, Jérémy Trouilh

Avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020. Synopsis : Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges d'Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend qu'elle est menacée de démolition, Youri décide de rentrer en résistance. Avec la complicité́ de Diana, Houssam et des habitants, il se donne pour mission de sauver la cité, devenue son « vaisseau spatial ».

