Projection « sur la voie du puy » Cinéma Galaxie Aire-sur-l’Adour, 1 octobre 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

Projection de « Sur la voie du Puy », témoignages de pèlerins en chemin vers Saint-Jacques de Compostelle. Suivi d’une rencontre avec la réalisatrice.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles, réservation conseillée..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 17:00:00. EUR.

Cinéma Galaxie

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



Screening of « Sur la voie du Puy », testimonies from pilgrims on their way to Santiago de Compostela. Followed by a meeting with the director.

Admission free, subject to availability. Reservations recommended.

Proyección de « Sur la voie du Puy », testimonios de peregrinos en su camino a Santiago de Compostela. A continuación, encuentro con el director.

Entrada gratuita sujeta a disponibilidad, se recomienda reservar.

Vorführung von « Sur la voie du Puy », Erfahrungsberichte von Pilgern auf dem Weg nach Santiago de Compostela. Anschließend Treffen mit der Regisseurin.

Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze, Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-09-06 par Landes Chalosse