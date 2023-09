OMA – ULTRASON Cinema François Truffaut Commercy, 22 septembre 2023, Commercy.

Commercy,Meuse

La saison de l’OMA prendra officiellement son envol vendredi 22 septembre : nous investissons la salle François Truffaut pour un lancement lui aussi hors normes : à l’issue de la présentation des spectacles que nous avons programmés pour vous, nous vous proposons un duo de clowns, Ultrason et Champion, qui nous livreront leur vision des grands classiques du cinéma.

C’est décalé, burlesque, ça fourmille de bricolages maison, de versions « suédées » des grands classiques ; la Comédie Musicale et le Cinéma Danois seront réinventés, et l’on pourra même donner son avis dans une version pirate du Masque et de la plume ! Bref, un joyeux fatras d’où l’on ne ressort pas indemne.

Rendez-vous à 20 h, un peu plus tôt que d’habitude, au cinéma François Truffaut.. Tout public

Vendredi 2023-09-22 20:00:00 fin : 2023-09-22 . 5 EUR.

Cinema François Truffaut

Commercy 55200 Meuse Grand Est



The OMA season officially kicks off on Friday, September 22: we’re taking over the Salle François Truffaut for a launch that’s also out of the ordinary: following the presentation of the shows we’ve programmed for you, we’re bringing you a duo of clowns, Ultrason and Champion, who will share their vision of the great cinema classics.

It’s quirky, burlesque, full of homemade bricolages and « Swedish » versions of the great classics; Musical Comedy and Danish Cinema will be reinvented, and we’ll even be able to have our say in a pirate version of Le Masque et de la plume! In short, a merry mess from which you won?t emerge unscathed.

See you at 8pm, a little earlier than usual, at the François Truffaut cinema.

La temporada OMA arranca oficialmente el viernes 22 de septiembre, cuando tomamos el auditorio François Truffaut para un lanzamiento especial: tras la presentación de los espectáculos que hemos programado para usted, presentamos a un dúo de payasos, Ultrason y Champion, que compartirán su visión de los grandes clásicos del cine.

Es estrafalario, burlesco, lleno de bricolajes caseros y versiones « suecas » de los grandes clásicos; la comedia musical y el cine danés serán reinventados, ¡e incluso podrás dar tu opinión en una versión pirata de La máscara y la pluma! En resumen, un alegre lío que no le dejará indemne.

Nos vemos a las 20:00, un poco antes de lo habitual, en el cine François Truffaut.

Die Saison der OMA wird am Freitag, den 22. September offiziell eröffnet: Wir besetzen den Saal François Truffaut für einen ebenfalls außergewöhnlichen Auftakt: Nach der Vorstellung der Aufführungen, die wir für Sie programmiert haben, präsentieren wir Ihnen ein Clownsduo, Ultrason und Champion, die uns ihre Sicht auf die großen Filmklassiker darlegen werden.

Es ist schräg, burlesk, voller selbstgemachter Basteleien und « schwedischer » Versionen der großen Klassiker; das Musical und der dänische Film werden neu erfunden, und man kann sogar seine Meinung in einer Piratenversion von Maske und Feder äußern! Kurzum, es ist ein fröhliches Durcheinander, aus dem man nicht unbeschadet herauskommt.

Treffpunkt ist um 20 Uhr, etwas früher als sonst, im Kino François Truffaut.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS