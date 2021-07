Cinéma Flottant – Le grand bain Meillac, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Meillac.

Cinéma Flottant – Le grand bain 2021-07-03 – 2021-07-03 Le bourg Etang du bourg

Meillac Ille-et-Vilaine Meillac

Cette manifestation originale, innovante et populaire aura lieu le samedi 3 juillet 2021 en soirée, sur l’étang du bourg de Meillac. Le temps d’une soirée, rassemblé autour du plan d’eau, le public nombreux pourra profiter d’une projection de film comme il n’en a sûrement jamais vue…

Une première partie offrira au public un concert de Juke le Tenor de Brest – véritable spectacle pour petits et grands et sera suivie de la projection d’un film familial en seconde partie, en partenariat avec l’association rennaise Clair Obscur.

Le film a été choisi… ce sera le film de Gilles Lellouche sorti en salles en 2018 : Le grand bain !

Pour cet événement original et innovant, les cubes MarineFloor commercialisés par EVT deviendront un véritable support flottant, permettant l’accueil d’un écran de cinéma gonflable sur l’eau.

Au choix : placement sur le système d’assise prévu par EVT ou sur son propre transat !

Une campagne de financement participatif est en cours pour rendre possible cet événement inédit. Ils permettront le financement de la location de l’écran flottant et la projection du film. Aidez-nous à rendre cet événement possible sur ce lien : https://urlz.fr/fZLb

+33 6 10 16 66 17 https://www.evt-infos.com/

