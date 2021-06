Saint-Julien-Chapteuil Saint-Julien-Chapteuil 43260, Saint-Julien-Chapteuil Cinéma film Les Apparences Saint-Julien-Chapteuil Saint-Julien-Chapteuil Catégories d’évènement: 43260

Saint-Julien-Chapteuil

Cinéma film Les Apparences Saint-Julien-Chapteuil, 6 juin 2021-6 juin 2021, Saint-Julien-Chapteuil. Cinéma film Les Apparences 2021-06-06 18:00:00 18:00:00 – 2021-06-06

Saint-Julien-Chapteuil 43260 Saint-Julien-Chapteuil 6 juin 2021

Séance 18h

Entrées 5,50€ / -14 ans 4,50€

Durée 1h50

Salle cinéma Mairie https://www.saintjulienchapteuil.fr/ 6 juin 2021

Séance 18h

Entrées 5,50€ / -14 ans 4,50€

Durée 1h50

Salle cinéma Mairie

Détails Catégories d’évènement: 43260, Saint-Julien-Chapteuil Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Julien-Chapteuil Adresse Ville Saint-Julien-Chapteuil lieuville 45.0365#4.06092