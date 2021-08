La Côte-Saint-André Musée Hector-Berlioz Isère, La Côte-Saint-André Cinéma – Film d’animation – Piccolo Saxo et Cie Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André Catégories d’évènement: Isère

La Côte-Saint-André

Cinéma – Film d’animation – Piccolo Saxo et Cie Musée Hector-Berlioz, 20 décembre 2021, La Côte-Saint-André. Cinéma – Film d’animation – Piccolo Saxo et Cie

Musée Hector-Berlioz, le lundi 20 décembre à 15:30

**Cinéma – Film d’animation** —————————– ### Piccolo Saxo et Cie Rien ne va plus sur la planète Musique. Tout a commencé lors de la mystérieuse disparition des clés de Sol, de Fa et d’Ut. C’est alors que Piccolo et Saxo décident de partir à leur recherche. C’est le début d’une aventure d’embûches et de dangers. La quête de l’harmonie n’est pas chose facile !

Entrée libre sur réservation / Durée 1h45

Film d’animation pour enfant avec pour héros la musique ! Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-20T15:30:00 2021-12-20T17:15:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, La Côte-Saint-André Autres Lieu Musée Hector-Berlioz Adresse 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André Ville La Côte-Saint-André lieuville Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André