La Côte-Saint-André Musée Hector-Berlioz Isère, La Côte-Saint-André Cinéma – Film d’animation – Azur et Asmar Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André Catégories d’évènement: Isère

La Côte-Saint-André

Cinéma – Film d’animation – Azur et Asmar Musée Hector-Berlioz, 2 janvier 2022, La Côte-Saint-André. Cinéma – Film d’animation – Azur et Asmar

Musée Hector-Berlioz, le dimanche 2 janvier 2022 à 15:30

**Cinéma – Film d’animation** —————————– ### Azur et Asmar Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés par la même femme. Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la nourrice. Élevés comme deux frères, les enfants sont séparés brutalement. Mais Azur, marqué par la légende de la Fée des Djinns que lui racontait sa nourrice, n’aura de cesse de la retrouver, au-delà des mers. Élevés comme deux frères, Azur et Asmar s’affrontent puis s’entraident dans leur quête pour la fée des Djinns… Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-02T15:30:00 2022-01-02T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, La Côte-Saint-André Autres Lieu Musée Hector-Berlioz Adresse 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André Ville La Côte-Saint-André lieuville Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André