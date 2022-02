Cinéma Février 2022 Saint-Valery-sur-Somme, 12 février 2022, Saint-Valery-sur-Somme.

Cinéma Février 2022 Saint-Valery-sur-Somme

2022-02-12 – 2022-02-26

Saint-Valery-sur-Somme Somme

Programmation :

Samedi 12 février – 20h30

Doctor Sleep – Mike Flanagan.

Interdit aux moins de 12 ans

Un nouveau chapitre de Shining de Stanley Kubrick.

Encore profondément marqué par le traumatisme qu’il a vécu, enfant, à l’Overlook Hotel, Dan Torrance a dû se battre pour tenter de trouver un semblant de sérénité. Mais quand il rencontre Abra, courageuse adolescente aux dons extrasensoriels, ses vieux démons resurgissent. Car la jeune fille, consciente que Dan a les mêmes pouvoirs qu’elle, a besoin de son aide : elle cherche à lutter contre la redoutable Rose Claque et sa tribu du Nœud Vrai qui se nourrissent des dons d’innocents comme elle pour conquérir l’immortalité. Formant une alliance inattendue, Dan et Abra s’engagent dans un combat sans merci contre Rose. Face à l’innocence de la jeune fille et à sa manière d’accepter son don, Dan n’a d’autre choix que de mobiliser ses propres pouvoirs, même s’il doit affronter ses peurs et réveiller les fantômes du passé…

Mardi 15 février – 10h30

Cars 3 – Brian Fee.

Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur la touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans la course et prouver, en souvenir de Doc Hudson, que le n° 95 a toujours sa place dans la Piston Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité. L’aide d’une jeune mécanicienne pleine d’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire, lui sera d’un précieux secours…

Mercredi 16 février – 14h

Les Trolls 2 – Walt Dohrn, David P. Smith.

Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi Thrash, veut détruire tous les autres genres de musique pour laisser le rock régner en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis – Biggie, Chenille, Satin, Cooper et Guy Diamond – partent visiter tous les autres territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au second-plan.

Jeudi 17 février– 14h

les Incognitos – Nick Bruno, Troy Quane.

Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des personnalités radicalement opposées. Lance est relax, cool et il a du style. Walter est … tout l’inverse. Certes, il n’est pas très à l’aise en société mais son intelligence et son génie créatif lui permettent d’imaginer les gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain. Alors qu’une mission tourne mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs forces. Si ce duo excentrique ne parvient pas à s’entraider, le monde est en danger.

Samedi 19 février – 20h30

All my Life – Marc Meyers.

Inspiré par la véritable histoire d’amour qui a passionné un pays entier, All My Life suit le parcours de jeunes fiancés qui prennent la décision délicate de hâter leurs noces en dépit d’une terrible nouvelle qui va changer radicalement leur avenir.

Jennifer Carter et Solomon Chau, récemment fiancés, forment un joli couple à qui la vie appartient. Mais quand, par un beau matin de décembre, ils apprennent que Sol est atteint d’un cancer du foie en phase terminale, leur projet de mariage à l’été s’évapore.

Les amis et la famille de Sol et Jenn se jettent alors dans une course contre la montre et lancent une collecte de fonds en ligne pour aider le jeune couple à financer, en moins de deux semaines, le mariage de leurs rêves. Leur action déchaine une avalanche de générosité de la part de personnes du monde entier, désireuses de célébrer la force de l’amour avec les deux jeunes fiancés.

Au cours de cette épreuve le lien qui unit Sol et Jenn ne fera que croître et grandir rappelant que la force de l’amour véritable ne connait pas de limite.

Mercredi 23 février – 14h

Tom et Jerry – Tim Story.

Lorsque Jerry s’installe dans le plus bel hôtel de New York la veille du mariage du siècle, Kayla, la wedding planneuse, n’a d’autre choix que d’embaucher Tom pour se débarrasser de l’intrus. Mais la course-poursuite qui s’engage entre le chat et la souris risque de réduire à néant la carrière de la jeune femme, gâcher la fête et détruire l’hôtel ! Pourtant, quand un employé dévoré d’ambition commence à s’en prendre à Tom, Jerry et la wedding planneuse, c’est un bien plus grand danger qui les menace…

Samedi 26 février– 20h30

Nomadland – Chloé Zhao.

Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son van aménagé et d’adopter une vie de nomade des temps modernes, en rupture avec les standards de la société actuelle. De vrais nomades incarnent les camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans sa découverte des vastes étendues de l’Ouest américain.

Pas de réservation, billetterie sur place. Ouverture des portes 30min avant le début de la séance.

Saint-Valery-sur-Somme

