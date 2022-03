[Cinéma] Fête du court-métrage Petit-Caux Petit-Caux Catégories d’évènement: Petit-Caux

Seine-Maritime

[Cinéma] Fête du court-métrage Petit-Caux, 19 mars 2022, Petit-Caux. [Cinéma] Fête du court-métrage Petit-Caux

2022-03-19 15:00:00 – 2022-03-19

Petit-Caux Seine-Maritime Petit-Caux Nous vous proposons de célébrer le 7ème Art à travers la Fête du court métrage au Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne.

Un programme spécialement choisi pour sa résonnance à la nouvelle exposition temporaire du musée, dans la salle de vidéo.

Découvrez la programmation « Tout Public » composée de cinq courts métrages d’une durée totale d’environ 1h30 :

– PROGRAMME ETAIX ET SES PAIRS

– EN PLEINE FORME

– CHARLOT FAIT UNE CURE

– RUPTURE

– LA MAISON DÉMONTABLE

A partir de 8 ans. Nous vous proposons de célébrer le 7ème Art à travers la Fête du court métrage au Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne.

Un programme spécialement choisi pour sa résonnance à la nouvelle exposition temporaire du musée, dans la salle de vidéo… +33 2 35 83 17 57 Nous vous proposons de célébrer le 7ème Art à travers la Fête du court métrage au Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne.

Un programme spécialement choisi pour sa résonnance à la nouvelle exposition temporaire du musée, dans la salle de vidéo.

Découvrez la programmation « Tout Public » composée de cinq courts métrages d’une durée totale d’environ 1h30 :

– PROGRAMME ETAIX ET SES PAIRS

– EN PLEINE FORME

– CHARLOT FAIT UNE CURE

– RUPTURE

– LA MAISON DÉMONTABLE

A partir de 8 ans. Petit-Caux

dernière mise à jour : 2022-03-08 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie

Détails Catégories d’évènement: Petit-Caux, Seine-Maritime Autres Lieu Petit-Caux Adresse Ville Petit-Caux lieuville Petit-Caux Departement Seine-Maritime

[Cinéma] Fête du court-métrage Petit-Caux 2022-03-19 was last modified: by [Cinéma] Fête du court-métrage Petit-Caux Petit-Caux 19 mars 2022 Petit-Caux seine-maritime

Petit-Caux Seine-Maritime