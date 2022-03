Cinéma “Fête du Court Métrage” et “Atelier Mashup” Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Figeac Lot 4 EUR Trois programmes de courts métrages – Entrée libre et gratuite

Mercredi 16 mars à 14h30 :

Mes 4 saisons –

à Capdenac-Gare, pour 5/7 ans (36’) Vendredi 18 mars à 18h :

Regards d’ailleurs –

à l’Astrolabe Ados / adultes (1h18) Dimanche 20 mars à 11h :

Haut en couleurs –

à l’Astrolabe, pour 3/5 ans (32’) Atelier Mashup

Mercredi 16 mars à l’Astrolabe

14h : diffusion d’un programme de courts métrages à partir de 12 ans (Gratuit)

15h : Atelier Mashup Ado / Adultes à partir de 12 ans – 4€ sur inscription : Tarif : 4€ // Sur réservation

au près de l’Astrolabe 05.65.34.24.78 Suite à la séance Pointe d’humour, venez découvrir un outil interactif pour un atelier ludique au montage vidéo. Proposé par l’ACREAMP, animé par Mathilde Rebullida. Une programmation thématique vous attend pour cette fête du court métrage !

