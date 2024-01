CINEMA FESTIVAL TRAVERSEES Lunel, vendredi 29 mars 2024.

Festival Cinéma « Traversées » 40 ème Festival de Cinéma du Pays de Lunel Du Vendredi 29 mars au Samedi 06 avril Différents lieux.

L’année 2024 marquera le 40e anniversaire du Festival de Cinéma du Pays de Lunel, Traversées. Cette nouvelle édition proposera, comme chaque année, une programmation variée de films réalisés dans des pays bordant la mer Méditerranée et sera l’occasion de recevoir des professionnels du 7e art (réalisateurs et réalisatrices, scénaristes, acteurs et actrices etc.) qui viendront échanger autour du secteur cinématographique. Vous pourrez assister à des

avant-premières, des films pour le jeune public, un panorama de courts-métrages réalisés en Occitanie, ainsi qu’à des séances gratuites dans les villages du Pays de Lunel. Traversées, c’est aussi des moments de partage, les 34e rencontres ciné-jeunes, des ateliers en compagnie d’invités et d’artistes de la région etc.

Pour cette édition spéciale sera mis à l’honneur l’ancrage territorial du festival de plus de 40 ans au cœur du Pays de Lunel, dans l’objectif de mettre en évidence la diversité des cultures au travers de la richesse du

cinéma méditerranéen, dans un esprit de partage et de fête.

Rendez-vous au cinéma Athénée de Lunel (et différents lieux des environs pour les séances délocalisées) pour un festival riche et varié. L’entière programmation de cette année sera prochainement consultable sur le site de Pêcheurs d’Images, et sur les réseaux sociaux.

Infos : 04 67 83 39 59 et www.pecheursdimages.fr .

52 Rue Lakanal

Lunel 34400 Hérault Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29

fin : 2024-04-06



