Cinéma – Festival De Bourgogne du Sud Chauffailles, 20 août 2021-20 août 2021, Chauffailles.

Cinéma – Festival De Bourgogne du Sud 2021-08-20 16:00:00 – 2021-08-20 23:00:00

Chauffailles Saône-et-Loire

EUR 7 7 Vème biennale des Rencontres Cinématographiques du Charolais-Brionnais

« A propos de LOVECRAFT »

Les films de Martine CHIFFLOT et de Marc CHARLEY

Fiction et documentaires pour découvrir le maître du fantastique.

« Le monde de Lovecraft »

« Le Mariage des Lovecraft »

« L’Indicible ». Le témoignage de Randolph Carter.

« La transition d’Ulrich Zann », etc.

Rencontres et visionnages le 12 et 20 août au cinéma Action Palace de 16h à 23h. Chauffailles.

Dans le cadre du Festival de Bourgogne du Sud, les Rencontres Cinématographiques du Charolais-Brionnais explorent les multiples voies du fantastique. Cette cinquième biennale sera consacrée à LOVECRAFT dont l’anniversaire sera célébré le 20 août.

arcane17desarts@orange.fr +33 3 85 26 29 07 https://www.beatrice-berne.com/

