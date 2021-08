Cinéma – Festival De Bourgogne du Sud Chauffailles, 12 août 2021, Chauffailles.

Cinéma – Festival De Bourgogne du Sud 2021-08-12 17:00:00 – 2021-08-12 23:00:00

Chauffailles Saône-et-Loire Chauffailles

EUR 7 7 Vème biennale des Rencontres Cinématographiques du Charolais-Brionnais

“A propos de LOVECRAFT”

Les films de Martine CHIFFLOT et de Marc CHARLEY

Fiction et documentaires pour découvrir le maître du fantastique.

“Le monde de Lovecraft”

“Le Mariage des Lovecraft”

“L’Indicible”. Le témoignage de Randolph Carter.

“La transition d’Ulrich Zann”, etc.

Rencontres et visionnages le 12 et 20 août au cinéma Action Palace de 16h à 23h. Chauffailles.

Dans le cadre du Festival de Bourgogne du Sud, les Rencontres Cinématographiques du Charolais-Brionnais explorent les multiples voies du fantastique. Cette cinquième biennale sera consacrée à LOVECRAFT dont l’anniversaire sera célébré le 20 août.

arcane17desarts@orange.fr +33 3 85 26 29 07 https://www.beatrice-berne.com/

