2023-01-23 16:30:00 16:30:00 – 2023-01-23 21:00:00 21:00:00

Projection de 2 films :

– 16h30 : Le chat Potté 2

De Januel P. Mercado, Joel Crawford

Avec Boris Rehlinger, Antonio Banderas, Diane Dassigny

– 19h30 : Les couleurs de l’incendie

De Clovis Cornillac

Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz theatre.lesmasques@gmail.com +33 6 87 78 14 04 Théâtre des Masques 14 place de l’Eglise Ferrières-sur-Sichon

