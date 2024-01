Prismes Projections Cinéma Favols Carbon-Blanc, mercredi 28 février 2024.

Prismes Projections Projections des films des performances réalisées par les habitants.es de Carbon-Blanc et l’artiste Anne Moirier 28 février et 7 mars Cinéma Favols entrée libre

Projections

films des performances réalisées par les habitants_·_es de Carbon-Blanc et l’artiste Anne Moirier

au Cinéma Favols, Av. André Vignau Anglade, 33560 Carbon-Blanc

3 SÉANCES

MERCREDI 28 FÉVRIER, à 10h30,

MERCREDI 28 FÉVRIER, à 15h

JEUDI 07 MARS à 18h30

(Durée 35 min de projection)

_______ Au programme _______

→ Projections des films d’archives réalisés par Anne-Laure Boyer et Ariane Desplanques

→ Temps d’échanges avec les participants.es des actions, les réalisatrices et Anne Moirier

→ Présentation de l’édition restituant les actions réalisées durant la résidence artistique

→ Exposition du travail de scrapfanzine réalisé par les habitants_·es de la commune, durant les ateliers artistiques

_Ouvert à tous·tes et à tous âges.

* Réservation conseillée pour les groupes auprès de Mathilde, médiatrice de Prismes mathilde@bam-projects.com

_______ Pour suivre toute l’aventure → www.prismes.art _______

Prismes, un dispositif singulier en soutien à la création contemporaine, qui va se déployer au cours de l’année 2023/2024, associant 9 communes de la métropole et les citoyen·nes à un processus unique de création artistique. Un programme expérimental soutenu par Bordeaux Métropole, dans le cadre de son plan de soutien à l’économie de proximité.

// à Carbon-Blanc en partenariat avec Mésolia qui met à disposition de l’artiste un espace de travail au sein de la Résidence Autonomie, au 53 rue René Cassagne à Carbon-Blanc.

Cinéma Favols Av. André Vignau Anglade, 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine

résidence prismes

Anne Moirier par Barbara Fecchio