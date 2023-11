RÉUNION PUBLIQUE : PROJET DE RÉHABILITATION/EXTENSION DE L’ÉCOLE PRÉVERT Cinéma Favols Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

Gironde RÉUNION PUBLIQUE : PROJET DE RÉHABILITATION/EXTENSION DE L’ÉCOLE PRÉVERT Cinéma Favols Carbon-Blanc, 6 décembre 2023, Carbon-Blanc. RÉUNION PUBLIQUE : PROJET DE RÉHABILITATION/EXTENSION DE L’ÉCOLE PRÉVERT Mercredi 6 décembre, 19h00 Cinéma Favols Une réunion publique de présentation du projet de réhabilitation/extension de l’école Prévert, rue de la Lande, est organisée le jeudi 7 décembre à 19h au cinéma Favols. Au programme : L’implantation sur le site

Le plan et programme d’aménagement

Les cours de récréation

Les valeurs et objectifs environnementaux

Le phasage des travaux N'hésitez pas à venir y assister, ce moment d'échanges sera l'occasion pour vous de poser vos questions.

