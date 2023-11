SEANCE CINEMA GRATUITE POUR LES ENFANTS Cinéma Favols Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

Gironde SEANCE CINEMA GRATUITE POUR LES ENFANTS Cinéma Favols Carbon-Blanc, 26 novembre 2023, Carbon-Blanc. SEANCE CINEMA GRATUITE POUR LES ENFANTS Dimanche 26 novembre, 14h00 Cinéma Favols Le Comité des Fêtes de Carbon-Blanc organise une séance cinéma gratuite suivie d’un goûter pour les enfants. > Dimanche 26 novembre à 14h30 au cinéma Favols. Séance gratuite et réservée aux enfants à partir de 5 ans. Ouverture des portes à 14h00, pas de réservations possibles. Cinéma Favols Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T14:00:00+01:00 – 2023-11-26T16:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc, Gironde Autres Lieu Cinéma Favols Adresse Carbon-Blanc Ville Carbon-Blanc Departement Gironde Lieu Ville Cinéma Favols Carbon-Blanc latitude longitude 44.896468;-0.503612

