SEMAINE BLEUE Cinéma Favols Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

Gironde SEMAINE BLEUE Cinéma Favols Carbon-Blanc, 2 octobre 2023, Carbon-Blanc. SEMAINE BLEUE 2 – 4 octobre Cinéma Favols Semaine bleue Dans le cadre de la semaine bleue, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a préparé un programme sur mesure.

> 02/10 à 14h30 : un ciné-thé au cinéma Favols avec le film « Un métier sérieux ».

> 03/10 à 13h15 : une sortie au « Bassin des Lumières » pour découvrir l’exposition Dali, rdv devant la mairie. Tarif : 17 €

Inscription auprès du CCAS : 05 57 77 09 60 > 04/10 à 14h : un thé dansant à la salle polyvalente Favols, animé par l’Orchestre Céleste. Tarif : 5 €

Inscription auprès du CCAS : 05 57 77 09 60 Cinéma Favols Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-02T14:30:00+02:00 – 2023-10-02T16:10:00+02:00

2023-10-04T14:00:00+02:00 – 2023-10-04T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc, Gironde Autres Lieu Cinéma Favols Adresse Carbon-Blanc Ville Carbon-Blanc Departement Gironde Lieu Ville Cinéma Favols Carbon-Blanc latitude longitude 44.896468;-0.503612

Cinéma Favols Carbon-Blanc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carbon-blanc/