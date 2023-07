Retransmission en direct du ballet « Don Quichotte » Cinéma Favols Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

Retransmission en direct du ballet « Don Quichotte » Mardi 11 juillet à 20h au cinéma Favols

Depuis, cette chorégraphie a fait le tour du monde. Après Marius Petipa, Alexander Gorski et Rudolf Noureev, c’est au tour de José Martínez de relire ce chef-d’oeuvre, lui qui, après avoir été Danseur Étoile de l’Opéra National de Paris, a pris la tête de la Compagnie nationale de danse d’Espagne en 2011 avant d’être nommé Directeur de la Danse de l’Opéra National de Paris en octobre 2022.

Suivant un épisode fameux du roman de Cervantès, le ballet est centré sur les amours de Kitri et Basilio. L'action met aussi à l'honneur le chevalier errant qui croise leur chemin, tandis que les costumes inspirés du folklore espagnol offrent un écrin flamboyant à la virtuosité dansée. En partenariat avec l'Opéra National de Bordeaux (ONB) A partir de 8 ans – entrée libre et gratuite

