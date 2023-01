Conférence Histoire de l’Art : Le patrimoine des cinémas de Bordeaux Cinéma Favols Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

Conférence Histoire de l'Art : Le patrimoine des cinémas de Bordeaux

Mardi 24 janvier, 18h00

Cinéma Favols
Carbon-Blanc

Conférence sur le patrimoine des salles de cinéma de Bordeaux animée par Isciane Labatut, historienne de l'art de l'association Passionnés d'Art. Dès 10 ans.

Accès libre et gratuit. Dans le cadre du Festival de cinéma « Making-of ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-24T18:00:00+01:00

2023-01-24T20:00:00+01:00

