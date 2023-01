Festival de cinéma « Making-of » Cinéma Favols Carbon-Blanc

Festival de cinéma « Making-of » Cinéma Favols, 24 janvier 2023, Carbon-Blanc. Festival de cinéma « Making-of » 24 – 29 janvier Cinéma Favols Festival de cinéma « Making-of » Cinéma Favols Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.carbon-blanc.fr/culture/festival-making-of.html »}] Carbon-Blanc lance son premier Festival de cinéma « Making-of » ! Du 24 au 29 janvier 2023, le festival de cinéma « Making-of » met à l’honneur le voyage. Et pour vous faire voyager de nombreux ateliers, projections, rencontres et une conférence, vous sont proposés tout au long de le semaine. Deux temps sont dédiés pour les plus petits : Atelier stop-motion, pour découvrir comment créer du mouvement à partir d’images fixes. Ciné-jeu…nesse avec le film Pattie et la colère de Poséidon. Animation ludique avant la séance. Et pour les plus grands : Une conférence Histoire de l’art sur les cinémas de Bordeaux Un ciné-discussion avec le film « Grand marin ». Discussion à l’issue de la séance. Un ciné-thé avec le film « Les Cyclades ». Collation offerte à l’issue de la séance. Un ciné-apéro avec le film « Les Bonnes Etoiles ». Apéritif offert avant la séance. Un ciné-rencontre avec le film « Compostelle à vélo ». Projection du documentaire en présence du réalisateur Gaëtan, créateur de la chaine Youtube « Cyclo Voyage avec Gaëtan ». Vous pouvez consulter le programme détaillé en cliquant ici

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-24T08:00:00+01:00

2023-01-29T17:00:00+01:00

