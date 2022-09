La semaine bleue Cinéma Favols Carbon-Blanc Catégories d’évènement: Carbon-Blanc

Gironde

La semaine bleue Cinéma Favols, 3 octobre 2022, Carbon-Blanc. La semaine bleue 3 – 6 octobre Cinéma Favols A destination des seniors Cinéma Favols Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.carbon-blanc.fr/seniors/la-semaine-bleue-a-destination-des-seniors.html »}] Dans le cadre de la semaine bleue, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a préparé un programme sur mesure.

Du 03 au 07 octobre, venez participer aux animations ! Programme semaine bleue 2022

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-03T14:00:00+02:00

2022-10-06T17:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Carbon-Blanc, Gironde Autres Lieu Cinéma Favols Adresse Carbon-Blanc Ville Carbon-Blanc lieuville Cinéma Favols Carbon-Blanc Departement Gironde

Cinéma Favols Carbon-Blanc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carbon-blanc/

La semaine bleue Cinéma Favols 2022-10-03 was last modified: by La semaine bleue Cinéma Favols Cinéma Favols 3 octobre 2022 Carbon-Blanc cinéma Favols Carbon-Blanc

Carbon-Blanc Gironde